Una stagione da incorniciare per il Gioiosa Ionica e culminata con il ritorno in Eccellenza, dopo due anni di assenza. Una rincorsa incredibile quella biancorossa, fino ad agguantare la vetta occupata dalla Deliese e allungare la regular season a un clamoroso spareggio.

Azzerate le cariche societarie

In seguito la finale playoff vinta contro Sc Soverato che ha spalancato le porte del massimo campionato regionale ma, dopo l'apoteosi, si addensano rivoluzioni sul prossimo futuro quantomeno organizzativo.

Il Consiglio Direttivo del Gioiosa Ionica, riunitosi nella giornata di mercoledì, ha infatti deciso all'unanimità di azzerare con effetto immediato tutte le cariche societarie e dirigenziali. Questo cambiamento è stato deciso per consentire una nuova gestione e affrontare le sfide future con rinnovata energia e determinazione, con l'obiettivo di rafforzare la struttura societaria del Club e porre le basi per un progetto duraturo.

Divorzio con Giovinazzo

Di conseguenza, termina anche il rapporto con mister Giuseppe Giovinazzo, protagonista della remuntada, e di tutto il suo staff tecnico. Ad annunciarlo è proprio la società biancorossa: «Il club desidera ringraziare Mister Giuseppe Giovinazzo e tutto il suo staff tecnico per il lavoro svolto nel corso della stagione sportiva appena conclusa. Professionalità, abnegazione e impegno costante hanno accompagnato il suo percorso personale e dei suoi collaboratori, contribuendo alla crescita del gruppo squadra e al raggiungimento dell'obiettivo prefissato. A tutti porgiamo i migliori auguri per il proseguo della loro carriera sportiva e professionale».

Riprogrammazione

Insomma, si riparte da zero per cercare di affrontare nel modo più giusto il prossimo e impegnativo (anche finanziariamente) campionato di Eccellenza: «Contestualmente - sottolinea la dirigenza uscente - si puntualizza che l'esercizio finanziario di questa stagione agonistica, in scadenza il prossimo 30 Giugno, sarà portato a termine dall'attuale gestione amministrativa con l'approvazione del bilancio consuntivo entro i termini di legge. Concludiamo precisando che una volta definito il nuovo assetto societario, si procederà alla convocazione di un’Assemblea straordinaria dei Soci, all'assegnazione delle cariche sociali e alla programmazione della stagione sportiva 2026/27».