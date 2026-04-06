Gara equilibrata e risolta nella ripresa; i padroni di casa difendono il vantaggio fino alla fine
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Il Crotone esce sconfitto dal confronto in casa del Giugliano nella 35ª giornata del campionato di Serie C. Al “De Cristofaro” finisce 1-0 per i campani, che si impongono grazie alla rete di Ibourahima Baldé e infliggono ai calabresi uno stop pesante nel giorno di Pasquetta.
Match intenso ma avaro di emozioni per lunghi tratti, con le due squadre attente soprattutto a non scoprirsi. Il primo tempo scivola via senza particolari occasioni, mentre nella ripresa è il Giugliano a trovare l’episodio decisivo: al 22’ della seconda frazione Baldé sfrutta al meglio l’opportunità e firma il gol che rompe l’equilibrio.
La reazione del Crotone non basta. I rossoblù provano a rimettere in piedi la gara nel finale, ma senza riuscire a rendersi davvero pericolosi, consentendo ai padroni di casa di gestire il vantaggio fino al fischio conclusivo.