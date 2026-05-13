Dopo il successo sull’Avellino che ha regalato la qualificazione la società giallorossa ha ufficializzato tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti della sfida contro i rosanero in programma domenica 17 maggio al Ceravolo

Il Catanzaro, reduce dal netto successo contro l’Avellino che è valso l’accesso alla semifinale playoff, si prepara alla sfida contro il Palermo. La società giallorossa ha comunicato modalità, prezzi e orari della prevendita per il match d’andata in programma domenica 17 maggio alle ore 21 allo stadio “Nicola Ceravolo”.

La vendita dei tagliandi prenderà il via oggi, mercoledì 13 maggio, alle ore 15 sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

La prevendita sarà articolata in diverse fasi. La prima, dedicata agli abbonati e alla vendita libera dei settori ordinari, resterà attiva fino alle ore 23:59 di venerdì 15 maggio. Per il settore ospiti, invece, la vendita inizierà sabato 16 maggio alle ore 10 e terminerà domenica 17 maggio alle ore 21.

La società ha specificato che ogni utente potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti. Inoltre, i residenti nella regione Sicilia potranno acquistare esclusivamente tagliandi per il settore ospiti.

Prezzi dei biglietti

Curva Ovest M.C.: € 17,50 Intero – € 14,00 Ridotto – € 7,50 Ridotto Junior

Distinti: € 29,00 Intero – € 23,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Ovest: € 40,00 Intero – € 32,00 Ridotto – € 16,50 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Est: € 40,00 Intero – € 32,00 Ridotto – € 16,50 Ridotto Junior

Tribuna Cen. Sup.\Inf.: € 60,00 Intero – € 48,00 Ridotto – € 24,00 Ridotto Junior

– Ridotto generico: Over 65 – Ragazzi – Donne

– Ridotto Junior: nati dopo 01/01/2014

I biglietti potranno essere acquistati online sul sito ufficiale di TicketOne e presso i rivenditori autorizzati indicati dalla società giallorossa.



Accreditamento per persone con disabilità

Sempre alle 15 di questo pomeriggio sarà aperta la fase di accreditamento per le persone con disabilità che hanno già provveduto ad adempiere a quanto richiesto nella fase di pre-accreditamento e che hanno ricevuto da Ticketone il codice di “stampa biglietto”.

Al costo del singolo biglietto sarà applicato un diritto di prevendita aggiuntivo.

Si rammenta che, all’atto dell’acquisto del biglietto, ed all’entrata nel settore, bisognerà presentare un valido documento d’identità (anche per i minori).

L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del ‘Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche’ adottato dalla società US Catanzaro 1929, nonché il regolamento d’uso dello stadio ‘Ceravolo” disponibili sul sito ufficiale della Società US Catanzaro 1929.

Il “Ceravolo” si prepara dunque a un’altra serata da tutto esaurito, con il popolo giallorosso pronto a spingere il Catanzaro nella semifinale playoff contro il Palermo.