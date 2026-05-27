

Nessuno ha mai detto che conquistare la storia fosse una passeggiata di salute. Lo 0-2 incassato al Ceravolo contro il Monza è una ferita fredda, di quelle che lasciano l’amaro in bocca non tanto per la prestazione, quanto per il cinismo degli episodi. Ma se c'è una lezione che il calcio ci rinnova ogni anno, è che il destino non si scrive mai a metà dell'opera. Mancano ancora novanta minuti. Novanta minuti in cui la tattica conterà, certo, ma il cuore e l'orgoglio conteranno di più.



Oltre i numeri della lavagna

Analizzare la sconfitta oggi serve a poco, se non a capire dove correggere il tiro. Il Monza ha dimostrato la solidità strutturale di chi è abituato a certi palcoscenici, capitalizzando al massimo le occasioni nella ripresa. Eppure, fermarsi al dato numerico del tabellone sarebbe l'errore più grande. La squadra di Aquilani ha un'identità ben precisa, un gioco che quando si accende sa essere letale. Ribaltare la situazione all'U-Power Stadium è un'impresa che rasenta l'epica sportiva, ma è proprio in questi scenari che nascono le leggende destinate a essere raccontate per generazioni.



Il patto del Ceravolo

La vera fotografia della serata non sta nei gol subiti, ma negli applausi scesi dagli spalti al fischio finale. Una città intera ha stretto in un abbraccio ideale la squadra, firmando un patto di fedeltà che non si cancella con un risultato negativo. Quel pubblico ha capito che questo gruppo ha dato tutto e che la scalata non è finita. Venerdì 29 maggio, in Brianza, non scenderanno in campo solo undici calciatori in maglia giallorossa; ci sarà l'anima di un territorio che non ha nessuna intenzione di svegliarsi dal sogno proprio sul più bello.

Non resta che andare a Monza a giocarci il tutto per tutto, a viso aperto e senza paura. Perché nel calcio, come nella vita, finché c'è un secondo da cronometrare, l'impossibile è solo un'opinione.