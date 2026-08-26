Le acque limpide che bagnano il lungomare di Trebisacce hanno fatto da cornice alla quarta edizione del Trofeo Miglio Blu. La manifestazione dedicata al nuoto in acque libere, orchestrata dal Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto, ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico e atleti, confermando la crescita constante di un appuntamento ormai di punta nel panorama natatorio regionale e nazionale. In acqua si sono incrociate le bracciate dei rappresentanti di ben ventitré società sportive, arrivate per l'occasione anche da fuori regione per misurarsi in un tratto di mare dalle condizioni perfette.

La gara ha regalato un alto livello agonistico e momenti di grande spettacolo sportivo per l'intera mattinata. La classifica finale ha incoronato la schiacciante prestazione dell'AQA Cosenza, salita sul gradino più alto del podio grazie al punteggio complessivo di 297 punti. La compagine cosentina si è lasciata alle spalle la Peppe Lamberti N.C. ASD, che ha conquistato la seconda piazza totalizzando 107 punti, mentre la terza posizione ha visto un avvincente ex aequo tra la KR Swim ASD e la Firenze Pallanuoto ASD, giunte entrambe a quota 51 punti.

Ampia la soddisfazione espressa dal Presidente della FIN Calabria, Alfredo Porcaro, il quale ha ribadito il valore simbolico e promozionale della competizione. La Calabria prosegue nel dimostrare quanto la pratica sportiva sappia trasformarsi in un formidabile vettore di valorizzazione territoriale se supportata da istituzioni attive, competenti e capaci di fare rete. Lo spirito che anima i partecipanti rimane l'aspetto più gratificante per gli organizzatori. Ascoltare l'entusiasmo degli atleti giunti da ogni parte d'Italia conferma l'efficacia di un format in grado di abbinare al rigore della competizione la scoperta della straordinaria bellezza delle coste calabresi.

Nel corso del suo intervento, il vertice della federnuoto regionale ha indirizzato un doveroso ringraziamento al Sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, unitamente all'intera Amministrazione comunale, per la preziosa sinergia garantita sul piano logistico e organizzativo. Un'intesa che apre già le porte alla programmazione della quinta edizione. L'Amministrazione comunale di Trebisacce ha rimarcato l'orgoglio per il prestigio che eventi di tale caratura riflettono sull'immagine della città. Un plauso speciale è stato riservato a Giuseppe Bisogno, dirigente della AQA ASD Cosenza, riconosciuto quale figura chiave per aver saputo costruire il ponte organizzativo tra la comunità locale e questa indimenticabile giornata di grande sport.