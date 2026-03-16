Il 15 marzo 2026 è una data che i tifosi della squadra di basket di Gioia Tauro non dimenticheranno facilmente. In una serata dalle mille emozioni, la Cestistica Gioiese vince e si conferma anche per l'anno prossimo in serie C unica interregionale (Calabria-Sicilia). Al “PalaMangione”, sospinto dal caloroso pubblico di casa, il gruppo plasmato egregiamente da coach Giuseppe Polimeni, batte il PGS Sales Catania con il punteggio 88-68. Un’altra prestazione super, di carattere, determinazione, qualità, che consente ai biancoviola di raggiungere matematicamente la salvezza e mantenere così l’importante categoria. La vittoria ha rappresentato non solo un traguardo sportivo, ma anche una grande prova di carattere e unità per la squadra, che ha dimostrato di essere pronta a lottare fino all'ultimo secondo. Adesso, grazie a questo successo, si può guardare al futuro con ottimismo e speranza. Un sogno che si realizza, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dal presidente Massimo Cannatà e dai direttori generali del club, i fratelli Aldo e Antonio Travia.

«Questa salvezza è nostra – afferma Aldo Travia-. La dedichiamo ai nostri sponsor, che hanno creduto in noi. La dedichiamo ai nostri ragazzi, che hanno combattuto come guerrieri su ogni pallone. La dedichiamo alle famiglie, sempre presenti, sempre al nostro fianco. E soprattutto la dedichiamo a voi, alla nostra gente, al nostro pubblico, al nostro sesto uomo. Avete spinto questi ragazzi con la voce, con il cuore, con i tamburi, con le trombe. Avete trasformato il Palamangione in una tempesta. In campo undici guerrieri. Sugli spalti un popolo intero. Chi viene a Gioia Tauro deve sapere una cosa: qui non si molla mai».

C’era anche l’amministrazione comunale sugli spalti, con a capo il sindaco Simona Scarcella, a tifare Cestistica Gioiese: «Regalato a tutta la comunità un motivo di grande orgoglio. Un risultato straordinario frutto dell’impegno della squadra, della dirigenza e di tutti coloro che ogni giorno lavorano con passione per portare in alto i colori della nostra città. Un sentito ringraziamento alla famiglia Travia, al presidente Massimo Cannatà, alla società, allo staff tecnico e a tutti gli atleti per aver reso possibile questo sogno sportivo che unisce e rappresenta l’intera comunità gioiese. Complimenti alla squadra per questo traguardo e per le emozioni regalate ai tifosi».