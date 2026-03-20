La delegazione sarà guidata dal presidente Aiac Renzo Ulivieri assieme al segretario generale Luca Perdomi: «Il confronto diretto rappresenta un momento fondamentale per raccogliere esigenze e migliorarci»

La Calabria al centro del confronto nazionale sul ruolo e sulle prospettive degli allenatori. La prossima settimana una delegazione dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (Aiac) sarà infatti sul territorio nell’ambito di un’iniziativa di carattere nazionale, già svolta in altre regioni italiane, finalizzata al confronto diretto con gli staff tecnici delle società professionistiche.

A darne comunicazione è il consigliere nazionale Aiac Raffaele Pilato, che evidenzia l’importanza di un percorso di ascolto e condivisione volto a rafforzare il dialogo tra l’Associazione e gli allenatori operanti sul territorio.

La delegazione sarà guidata dal presidente nazionale Renzo Ulivieri, insieme al segretario generale Luca Perdomi.

«La scelta di andare sui territori, tra i nostri associati e in visita ai club di tutte le categorie, allargando il raggio del nostro tradizionale tour dei ritiri estivi risponde a una precisa politica: quella di rispetto e attenzione verso la base della nostra Associazione, nel 60esimo anniversario della sua fondazione, e quella di rinsaldare i legami con allenatori, allenatrici e tecnici in attività, associando ascolto e assistenza in un periodo storico particolarmente complicato», ha spiegato il presidente Aiac, Renzo Ulivieri.

Il programma si aprirà lunedì 23 marzo a Catanzaro, con una lezione del presidente Ulivieri nell’ambito del Corso Nazionale Licenza B Beach Soccer.

Martedì 24 marzo, alle ore 12:00, è previsto l’incontro con lo staff tecnico del Cosenza Calcio guidato da Antonio Buscè. Nel pomeriggio si terrà inoltre una seduta del Direttivo regionale Calabria, convocata dal presidente Mesiti, per un confronto diretto con i vertici nazionali dell’Associazione.

Mercoledì 25 marzo doppio appuntamento: alle ore 13:30 incontro con lo staff dell’Us Catanzaro 1929 guidato da Alberto Aquilani; alle ore 16:00 incontro con lo staff del Fc Crotone guidato da Emilio Longo.

«Il confronto diretto con gli staff tecnici rappresenta un momento fondamentale per raccogliere esigenze e contribuire al miglioramento del supporto che l’Aiac offre ai propri associati, anche sotto il profilo normativo», dichiara Pilato.

«Un sentito ringraziamento – conclude Pilato – va alle società e agli allenatori di Cosenza, Catanzaro e Crotone per la disponibilità e la collaborazione dimostrate, segno concreto di attenzione verso il lavoro dell’Associazione e verso la crescita dell’intero movimento calcistico».