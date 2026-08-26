L’attesa è finalmente finita. Domenica 30 agosto, con fischio d’inizio programmato per le ore 16.00, si alza il sipario sulla stagione calcistica 2026/2027 del Comitato Regionale Calabria. A dare il via alle attività ufficiali saranno i match della prima giornata dei triangolari, un primo vero banco di prova per saggiare le ambizioni dei club, testare i nuovi acquisti e iniziare la caccia ai primi punti pesanti dell'anno.

Le 48 squadre (16 del Campionato di Eccellenza e 32 del Campionato di Promozione) sono suddivise in 16 gironi (triangolari). Ogni girone è composto da una squadra del Campionato di Eccellenza e due del Campionato di Promozione, tenendo conto anche della vicinanza delle sedi di gara delle società medesime. Tra sfide storiche, derby ad alta tensione e confronti tra realtà emergenti, il programma della prima giornata promette subito gol e spettacolo lungo tutti i 16 gironi.

Il programma della 1ª Giornata (Domenica 30 agosto, ore 16.00) metterà a confronto nel Girone 1 Silana Football Club 2019 – Trebisacce Calcio (Riposa: Cassano Sybaris), nel Girone 2 USC Corigliano Marca - Rossanese (Riposa: Virtus Acri), per il Girone 3 Kratos Bisignano – DB Rossoblù Città di Luzzi (Riposa: Bisignano), nel Girone 4 Soccer Montalto – PLM Morrone (Riposa: San Fili Calcio 1919), nel Girone 5 City Rende – Paolana (Riposa: Scalea Calcio 1912), per il Girone 6 Cotronei Calcio – Sersale Calcio 1975 (Riposa: Mesoraca Calcio), nel Girone 7 Rocca di Neto 1966 – Isola Capo Rizzuto (Riposa: Scandale), nel Girone 8 Pino Donato Taverna – Soriano 2010 (Riposa: Campora), nel Girone 9 Atletico Maida – Virtus Rosarno (Riposa: Pizzo), Girone 10 Rosarnese – U.S. Palmese 1912 (Riposa: Compr. Capo Vaticano), nel Girone 11 Sporting Polistena – Deliese (Riposa: Sporting Cittanova Calcio), nel Girone 12 Roccella – Gioiosa Jonica (Riposa: S. Nicola Chiaravalle Sov), nel Girone 13 Val Gallico – Reggio Ravagnese 1960 (Riposa: Catona Calcio), nel Girone 14 Polisportiva Bovese Onlus – ADMO Pro Pellaro 1919 (Riposa: Polisportiva Melitese), nel Girone 15 Bovalinese 1912 – Reggio Calabria Pellaro (Riposa: Africo) e, per chiudere, nel Girone 16 AC Locri 1907 – Brancaleone (Riposa: Siderno 1911).

Sulla base del regolamento indicato per i gironi a tre squadre (triangolari), nel caso ci sia una vincente, la 2ª giornata del 2 settembre impegnerà la squadra che ha perso la prima partita affronta la squadra che ha riposato (la 3ª squadra) e se la squadra perdente aveva giocato la prima gara in trasferta, giocherà la 2ª gara in casa mentre se la squadra perdente aveva giocato la prima gara in casa, giocherà la 2ª gara in trasferta. Nel caso la gara terminerà con un pareggio la squadra che ha riposato affronta la squadra che ha disputato la prima partita in casa e si giocherà sul campo della squadra che ha riposato nella 1ª giornata. Nell’ultima gara a gironi, la terza partita vedrà contrapposte le due squadre che non si sono ancora affrontate, completando così il quadro del girone ed evadendo la classifica finale.

Le premesse per una domenica d'esordio vulcanica ci sono tutte. Scarpe allacciate e spalti pronti a riempirsi: il calcio dilettantistico calabrese è pronto a ripartire.