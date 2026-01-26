Parla l’autore del gol decisivo: «Prima della rete avevo colpito la traversa e mi ero innervosito, ma nell’azione successiva ci ho creduto»

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Palmese che, in occasione del diciottesimo turno del campionato di Eccellenza, supera a domicilio il Cittanova e infila il suo secondo successo consecutivo (terzo risultato utile di fila). A decidere la sfida, che permette ai neroverdi di lasciare la paludosa zona play out, è un gran gol di Christian Lavecchia.

Parla Lavecchia

Propri il man of the match si esprime ai microfoni di LaC News24: «Da quando c'è stato il cambio di allenatore, e dunque con l'arrivo di mister Dal Torrione, c'è stato un cambio di mentalità. Con questo non voglio dare demeriti al tecnico Bracco, anche perché se le cose non andavano bene la colpa era esclusivamente la nostra». Buon avvio di 2026 per la Palmese: «Nelle prime tre giornate di ritorno - continua Lavecchia - abbiamo fatto sette punti e vincendo anche contro squadre tra le più in forma del torneo come lo Stilomonasterace».

Sua la rete decisiva dei tre punti: «Diciamo che nell'azione precedente avevo preso la traversa e dunque mi ero innervosito, ma in quella successiva ci ho creduto su una palla lunga di Monteleone e ho fatto gol. Adesso dobbiamo continuare con questa mentalità, perché una squadra come la nostra non può stare lì sotto. Ora testa al derby contro la Virtus Rosarno».