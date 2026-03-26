Esordio col botto per la Kairos Nuoto Lamezia ai Criteria Nazionali Giovanili, dove nella prima giornata della kermesse arriva subito una medaglia d’oro che vale anche un primato storico. A conquistare il gradino più alto del podio è Giulia Ragozzino, protagonista nei 200 farfalla con una prestazione che le consente di firmare anche il nuovo record regionale nelle categorie Ragazze, Juniores, Cadetti e Seniores. Una performance straordinaria per l’atleta della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, alla sua prima partecipazione ai Criteria di Riccione. Classe 2013, Ragozzino ha impressionato per maturità e determinazione, dominando la gara e fermando il cronometro a 2’18’’41. Un tempo che le vale il titolo di campionessa d’Italia e la consacrazione tra le giovani promesse più brillanti del panorama natatorio nazionale, regalando alla società lametina un avvio di competizione da incorniciare.