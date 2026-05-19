Succede di tutto in un finale al cardiopalma e il Monza vola in finale playoff di Serie B. I brianzoli battono 2-1 la Juve Stabia nel ritorno della semifinale disputato questa sera all’U-Power Stadium, staccando il pass per l’ultimo atto della corsa promozione dopo il 2-2 dell’andata in Campania.

La squadra di Paolo Bianco prova subito a prendere in mano il match, costruendo occasioni e trovando anche la via del gol con Mota, ma la rete viene annullata, lasciando inalterato l’equilibrio della sfida. La Juve Stabia regge l’urto e prova a rispondere, mantenendo viva la partita fino al convulso finale. All’85’ arriva la zampata del Monza: è Patrick Cutrone a firmare il vantaggio che fa esplodere l’U-Power Stadium. La Juve Stabia, però, non si arrende e al 90’ trova il clamoroso pareggio con Burnete, rimettendo tutto in discussione e gelando il pubblico di casa. Ma il copione regala ancora un ultimo colpo di scena: in pieno recupero è ancora Cutrone a prendersi la scena, firmando la doppietta personale e il definitivo 2-1 che spedisce i lombardi in finale.

Per il Monza, retrocesso dalla Serie A appena una stagione fa, è un passo decisivo verso il ritorno immediato nella massima serie. I brianzoli attendono ora la vincente dell’altra semifinale, in programma domani sera al Barbera tra Palermo e Catanzaro, con i calabresi forti del 3-0 maturato all’andata al Ceravolo.