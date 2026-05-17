‘Si accendono le luci del “Ceravolo” per il primo atto della semifinale playoff tra Catanzaro e Palermo, una sfida che profuma di Serie A e mette di fronte due piazze calde, ambiziose e pronte a giocarsi tutto nei 180 minuti. I giallorossi arrivano all’appuntamento trascinati dall’entusiasmo del pubblico e dal successo ottenuto nel turno precedente contro l’Avellino, mentre i rosanero di Filippo Inzaghi puntano sull’esperienza e sulla qualità di una rosa costruita per il salto di categoria.

Il Catanzaro di Aquilani vuole sfruttare il fattore campo e la spinta del “Ceravolo”, dove Iemmello e compagni hanno spesso costruito le proprie fortune. Dall’altra parte il Palermo si affida ai gol di Pohjanpalo e alla solidità di un gruppo che ha chiuso la stagione in crescendo.

Attesa altissima in città per una notte che può indirizzare il cammino verso la finale playoff: calcio d’inizio alle 20 al “Nicola Ceravolo”, in un clima annunciato da grandi occasioni.

Primo tempo

1’ – Pronti via il Catanzaro passa subito in vantaggio. Dopo 47’ secondi Iemmello segna di testa su un assist al bacio di Cassandro dalla destra. Il Ceravolo esplode di gioia. Catanzaro 1, Palermo 0.

15’ – Di nuovo Iemmello. Sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra da Pontisso, Brigenti prolunga la traiettoria sul secondo palo dove c’è il capitano che con una zuccata in tuffo buca Joronen.

19’ – Il Catanzaro fa la partita. Splendida azione di in verticale con Cassandro che serve in profondità Pittarello, l’8 giallorosso di prima intenzione colpisce dal limite dell’area ma spara alto.

30’ – Palermo intontito, Catanzaro sulla cresta dell’onda. Alla mezzora il risultato resta sul 2-0.

41' – Catanzaro show. Liberali servito da Iemmello in area mette a sedere un difensore avversario e con un piattone chirurgico gonfia la rete. Catanzaro 3, Palermo 0.

45’ – Cinque minuti di recupero.

45’ + 5 – Fine primo tempo.

Il tabellino

CATANZARO

22 Pigliacelli; 4 Antonini, 8 Pittarello, 9 Iemmello (C), 10 Petriccione, 14 Liberali, 20 Pontisso, 23 Brighenti, 27 Favasuli, 30 Alesi, 84 Cassandro. A disposizione:

1 Marietta, 5 Bashi, 6 Jack, 19 Nuamah, 21 Pompetti, 26 Verrengia, 28 Oudin, 32 Rispoli, 62 Frosinini, 77 D’Alessandro, 94 Di Francesco, 98 Buglio. Allenatore: Alberto Aquilani

PALERMO

66 Joronen; 3 Augello, 5 Palumbo (C), 8 Segre, 10 Ranocchia, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 96 Magnani. A disposizione: 1 Gomis, 77 Di Bartolo, 6 Gomes, 7 Johnsen, 11 Giasy, 13 Bani, 14 Vasic, 17 Giovane, 18 Modesto, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Filippo Inzaghi

Ammoniti: Ranocchia (P), Pierozzi (P).