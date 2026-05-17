I lametini battono 2-0 i cosentini grazie a un gol per tempo, a firma di Galloro e Sano. Adesso la finalissima, domenica prossima, in casa dello Scandale
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Smaltita la beffa nell'ultima giornata del campionato di Prima categoria (girone B) avendo perso il primo posto proprio al fotofinish, la Promosport non si è fasciata la testa e si è subito rialzata.
Sorride la Promosport
I lametini, infatti, battono nella semifinale playoff le Stelle Azzurre, proprio le stesse che avevano fatto lo sgambetto all'ultima giornata, ma la vendetta è compiuta. Allo stadio Rocco Riga i bianco/azzurri erano forti dei due risultati su tre a disposizione, in virtù del miglior piazzamento in classifica. Sarebbe andato bene anche un pareggio, nell'arco dei 120 minuti, ma i padroni di casa l'hanno chiuso nei minuti regolamentari.
Vittoria di carattere e tenacia. Equilibri che si sbloccano dopo soli otto minuti grazie alla rete di Galloro. Nella ripresa, invece, chiude definitamente i conti Sano esattamente al diciassettesimo.
Ora la finalissima playoff, l'ultimo atto che potrebbe portare al coronamento della Promozione. Domenica prossima i lametini saranno di scena sul campo dello Scandale. Promosport inoltre con il solo obbligo di vincere, dal momento che gli avversari si sono piazzati al secondo posto nella regular season.