I gialloverdi calano il poker e ora affronteranno il Siderno in una sfida che vale la promozione. I ragazzi di mister Fioretti invece battono il Palermiti Girifalco e rimangono in categoria

Una domenica intensa e caratterizzata, soprattutto, dagli ultimi verdetti con playoff e playout pronti a regalare gioie o dolori. Protagonista anche il campionato di Prima Categoria.

Playoff e playout

Per quel che riguarda i playoff, dopo la prima semifinale che si è svolta sabato pomeriggio tra Siderno e Guardavalle, il quadro si è completato quest'oggi con il secondo scontro tra Real Montepaone e Bivongi.

I gialloverdi, per quasi tutta la stagione, sono stati in vetta alla classifica accarezzando il sogno della promozione diretta sfumata però all'ultima giornata. Le speranze però non sono ancora finite e si potrebbero concretizzare dalla cosiddetta "porta secondaria". Battuto nettamente dunque il Bivongi con il risultato di 4-1. Ospiti inizialmente in vantaggio con Minervino ma, prima dell'intervallo, i padroni di casa la ribaltano con le reti di Sissoy e Pizzonia.

Nella ripresa i gialloverdi dilagano con la doppietta de solito ed eterno Giglio, fissando il poker. Ora la finale contro il Siderno per l'ultimo atto.

Quanto al playout, il Prasar centra la salvezza dopo aver battuto il Palermiti Girifalco per 2-1. La formazione di mister Carmine Fioretti vince 2-1 grazie alle reti di Nicoletta e Campagna e si assicura la permanenza nel campionato di Prima Categoria. Non è ancora tutto perduto invece per il Palermiti Girifalco che, domenica prossima, dovrà sfidare la Seles nello spareggio finale: chi vince rimane in categoria, chi perde retrocede.