A volte il miglior attacco è... La difesa. La Pro Pellaro batte l'Atletico Maida, in occasione della venticinquesima giornata del campionato di Promozione B, grazie alla decisiva doppietta del proprio difensore Foti, interamente nel primo tempo. I bianconeri infilano la seconda vittoria interna di fila e accorciano sul quarto posto, distante attualmente quattro lunghezze.

Parla Aquilino

A commentare il successo, che rafforza le speranze playoff, è stato il tecnico Giuseppe Aquilino ai microfoni di LaC News24: «Ci prendiamo questa vittoria, perché sapevamo l'importanza di questa vittoria e la pressione che c'è soprattutto nella zona alta e i ragazzi la sentono, di conseguenza è una questione punto a punto. Il primo tempo lo abbiamo stradominato, senza nulla togliere all'avversario, e di fatti la partita doveva essere morta e sepolta già nella prima frazione, nonostante il 2-0 a nostro favore. Nella ripresa temevo un po' di rilassamento e infatti l'Atletico Maida aveva riaperto il match grazie alla rete di Foderaro, poi ovviamente ci stava credendo e non ci ha fatto stare tranquilli».

Corsa playoff al cardiopalma: «Non dobbiamo guardare chi sta davanti ma a noi stessi, anche perché siamo consapevoli che il destino non lo decidiamo solamente noi. Ciò che conta è fare quanti più punti possibili e arrivare davanti alla Bovalinese, perché i ragazzi meritano il traguardo dei playoff. Dobbiamo portare avanti questa cultura calcistica che fin qui sta dando ottimi frutti»