Finisce ancora prima di iniziare la telenovela di un'ipotetica funzione tra il Bocale e la Pro Pellaro. Nei giorni scorsi, infatti, si erano rincorse le voci di questo possibile orizzonte futuro ma puntuali, invece, i due club avevano espresso i loro chiari punti di vista.

No alla fusione

A spegnere ogni voce, e dunque chiudere definitivamente questo capitolo, ci ha pensato proprio la Pro Pellaro con un comunicato chiaro e volto al futuro bianconero: «No alla fusione con il Bocale, no alla presenza di soci non trasparenti, sì al futuro della Pro Pellaro. L’Assemblea Straordinaria dei Soci ha confermato all’unanimità la volontà di preservare l’identità, la storia e l’autonomia del club bianconero. Confermata inoltre la piena fiducia al presidente Annunziato Praticò per avviare un percorso di rafforzamento societario e sportivo».

Identità, trasparenza e futuro le parole d'ordine. Insomma, l'intenzione è quella di preservare la storia e il cammino di questa squadre che, nella passata stagione del campionato di Promozione B, ha sfiorato i playoff. il progetto dunque continua e lo fa autonomamente. Chiuso il capitolo fusione, adesso si deve programmare la prossima stagione per mantenere, o elevare, gli standard degli ultimi anni.