Mancano solo quattro turni al traguardo e il campionato di Promozione calabrese Girone A entra nella sua fase più rovente. La 27esima giornata si apre sabato con due anticipi e si completa domenica con sei partite in programma, tutte capaci di rimescolare le carte in una classifica ancora fluida e in bilico, soprattutto nelle zone calde, dai playoff fino al baratro della retrocessione.

Si comincia sabato con due anticipi dalle atmosfere molto diverse. Il primo è la sfida tra le due squadre più in difficoltà dell'intero girone. Il Rende (12) ospita l'Union Kroton (7) in un confronto diretto tra formazioni che sembrano già condannate a disputare la prossima stagione in una categoria inferiore. Ben altra atmosfera invece al secondo anticipo, dove il Kratos Bisignano (39) ospita l'Altomonte RC (48) in una gara dal peso specifico ben superiore. I padroni di casa, noni e relativamente tranquilli, si troveranno di fronte una squadra impegnata in una corsa playoff serratissima con l’Altomonte RC, fermo a 48 punti a pari merito con il Cassano Sybaris, che sa benissimo che ogni passo falso potrebbe costargli la posizione e vanificare una stagione fin qui di alto livello.

La domenica si apre con il piatto forte dell'intera giornata, forse dell'intero finale di stagione con il Mesoraca (55) che sfida in casa la capolista Sersale (58) in uno scontro diretto al vertice che potrebbe ridisegnare completamente la graduatoria. Tre lunghezze separano le due squadre e, con quattro giornate ancora da giocare, la matematica non ha emesso sentenze, una vittoria interna riporterebbe il Mesoraca a crederci rendendo il finale di campionato incandescente. Mentre il big match infiamma il girone, la PLM Morrone (57) va a far visita al Rocca di Neto (44) in un altro snodo cruciale per la corsa al titolo. I secondi in classifica, a solo un punto dalla capolista, non possono perdere terreno, mentre i crotonesi del Rocca vedono nella gara un'occasione ghiotta per fare il colpo grosso e consolidare la propria posizione playoff. Si accende poi il confronto tirrenico-jonico tra Scalea (43) e Cassano Sybaris (48), che mette di fronte la quinta e l'ottava della classe con soli cinque punti di distacco. Una vittoria dello Scalea lo porterebbe a soli due lunghezze dagli avversari, riaprendo completamente una lotta playoff già di per sé frenetica. Il Corigliano (46), sesto in classifica, ospita il Bisignano (34) con l'imperativo di fare punti per non farsi risucchiare da chi preme da sotto, consapevole che sottovalutare avversari privi di pressioni di classifica può rivelarsi fatale.

Un duello salvezza dal retrogusto amaro quello tra Amantea (14) e Cotronei (20), terzultima e quartultima, in un match che vale tantissimo nella lotta per evitare i playout o la retrocessione diretta. Chiude il programma domenicale Acri (20) – Campora (29), sfida che vale molto nella zona bassa. Per l'Acri, a pari merito con il Cotronei nel pantano dei playout, i tre punti contro il Campora diventano quasi vitali per respirare e allontanare lo spettro della post-season. Per il Campora resta ancora un recupero, a Rende, dopo la decisione del Giudice Sportivo, per errore tecnico dell’arbitro. Sarà la terza volta che affronterà la trasferta, dopo la prima gara sospesa per infortunio del direttore di gara. In classifica gli mancano i 3 punti conquistati ma ora nuovamente in ballo. Il bello del calcio è tutto qui, quattro giornate alla fine, nessuna certezza.

Il programma completo

Rende – Union Kroton (anticipo)

Kratos Bisignano – Altomonte RC (anticipo)

Amantea – Cotronei

Mesoraca – Sersale

Rocca di Neto – PLM Morrone

Scalea – Cassano Sybaris

Corigliano – Bisignano

Acri – Campora