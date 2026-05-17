I Lupi giallorossi tornano nel massimo campionato regionale dopo tre anni di assenza. A decidere la sfida sono stati l'ex di turno, Jordan Gaspar e poi Morrone

I Lupi del Sersale tornano a ululare al campionato di Eccellenza e lo fanno dopo tre anni di assenza. Era la stagione 2022-23 quando i giallorossi perdettero il playout, nonostante i 35 punti conquistati.

I ragazzi di mister Torchia vincono la finale playoff in casa del Mesoraca e possono liberare un urlo di gioia da troppo tempo sopito: il Sersale torna in Eccellenza.

Il primo tempo

Il primo brivido arriva al quarto minuto di gioco ed è del Sersale con Tutino che, nel cuore dell'area, impensierisce e non poco la difesa locale. Un minuto più tardi invece viene espulso il tecnico del Mesoraca, Raffaele Varacalli, per eccessive proteste. Il primo e chiaro segnale dei padroni di casa arriva al quarto d'ora con capitan Basile che scuote i suoi, concludendo con una gran botta dalla distanza e che scheggia l'incrocio dei pali, alla sinistra di Toani. Al ventiquattresimo ancora il Sersale va vicino al vantaggio: velenoso contropiede giallorosso che stava per culminare con la conclusione di Deodati nel cuore dell'area ma, ancora Basile, spazza via ogni pericolo senza fronzoli.

Il secondo tempo

A inizio ripresa è il Mesoraca che va vicinissimo al vantaggio, in virtù anche di un rischio che decide di prendersi Toani: il portiere giallorosso, infatti, si incarica di battere una punizione qualche metro prima del centrocampo.

Il compagno De Minicis però perde palla e Colosimo, di prima intenzione, tenta il clamoroso gol della domenica.

All'undicesimo minuto l'episodio che decide la partita: Gaspar, dal limite dell'area, libera un gran destra rasente che si infila alla destra di Diano. Il più classico gol dell'ex, ma questa volta fa davvero male.

Il Sersale cerca di approfittare del momento e, tre minuti più tardi, ci prova anche De Minicis su calcio piazzato ma con il pallone però che non si abbassa. I padroni di casa le provano tutte con l'inserimento in campo dei vari Merante, Nesticò e Russo (quest'ultimo pericoloso con un colpo di testa) ma l'inerzia non cambia, nonostante il forcing costante dei ragazzi di Varacalli.

Il colpo di grazia arriva in pieno recupero con il raddoppio a firma del neo entrato Morrone che accompagna l'azione di Gaspar, arrivato a tu per tu col portiere, ma invece di cercare la doppietta personale concede la gioia al compagno. Allo stadio Serravalle a festeggiare è il Sersale che ritrova il massimo campionato regionale dopo tre anni di assenza.

Il tabellino

MESORACA: Diano; De Fazio, Tassoni (20' st Merante), Basile, Miceli; Salerno, Leto, Costa A. (33' st Achik); Martino (12' st Nesticò), Colosimo, Fioretti (12' st Russo). A disp.: Brugnano, Curcio, Miletta, Pollizzi, Spina, Tassone, Treccozzi. All. Varacalli

SERSALE: Toani; Schirripa, Scalise, Tormann, Kovriaha; Comito, De Minicis, Tutino; Gaspar, Deodati (40' st Morrone), Mena (7' st Costa G.). All. Torchia

ARBITRO: Christian Gervasi di Cosenza (assistenti Giuseppe Spinosa e Marika Simone entrambi di Reggio Calabria)

MARCATORI: 11' st Gaspar, 48' st Morrone

NOTE: Ammoniti: Leto (M), Tassoni (M), Comito (S), Deodati (S). Al 5' pt espulso il tecnico Varacalli (M) per eccessive proteste. Corner: 7-1. Rec.: 1' pt-6' st