La montagna rimane altissima e non copre ancora l'obiettivo, ma a piccoli passi si può arrivare fino in cima. Questo è proprio ciò che sta cercando di fare l'Africo, che ha avviato la titanica impresa della salvezza. La compagine africese mette un altro piccolo mattone, trovando la sua terza vittoria nelle prime tre giornate del campionato di Promozione B. In occasione del diciottesimo turno, i locali si aggiudicano lo scontro diretto per la salvezza contro il Taverna e incamerano altri tre punti vitali. Di Balde e Vinicius le reti decisive.

Le parole del ds Criaco

Al termine del match, ecco le parole del direttore sportivo Leo Criaco: «Bisogna innanzitutto fare i complimenti alla squadra che sta rispondendo bene, anche se non guardo la classifica perché si deve anche essere realisti. Ora non voglio fare il pompiere ma guardare semplicemente la realtà, e al realtà al momento dice che siamo penultimi. Ovviamente ce la metteremo tutta ma il cammino è ancora lungo e non ci possiamo permettere errori».

E ancora: «La partita doveva finire con cinque o sei gol a nostro favore, mentre al novantesimo sul loro unico tiro il nostro portiere ha fatto una grande parata. Non mi è piaciuto il fatto che abbiamo sprecato tanto, a questo si aggiunge la tegola Bruzzaniti che speriamo non abbia nulla di preoccupante».

Insomma, una sfida che potrebbe rimanere negli annali del dilettantismo calabrese questa dell'Africo, e ancora di più per il lavoro svolto dallo stesso ds: «Vincere il campionato non è mai facile, così come non lo è quello che stiamo cercando di fare. Convincere giocatori a venire ad Africo con zero punti e con un organico che non esistenza non erra affatto semplice».