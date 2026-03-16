Uno degli anticipi della venticinquesima giornata del campionato di Promozione B poneva una sorta di crocevia fondamentale per la salvezza. A sfidarsi infatti erano Melito e Africo e con in palio una grossa fetta di salvezza diretta che sembra aver preso la direzione di Africo. la compagine di mister Alberto Criaco, infatti, esce vittoriosa dallo scontro diretto e si invola verso un obiettivo altamente insperato tre mesi fa. A decidere la sfida una rete, a inizio ripresa, di Rechichi.

Parla Criaco

Nel post partita si è espresso proprio mister Criaco: «Se la squadra avesse avuto questa media anche nella prima metà di stagione, sarebbe arrivata a toccare circa 70 punti che è una quota da promozione diretta. Un plausp devo farlo ai miei ragazzi, perché non era facile affrontare una squadra come il Melito, ben organizzata e che in alcuni tratti ci ha messo in difficoltà. Noi siamo stati bravi e fortunati su alcune situazioni e abbiamo dimostrato anche una notevole forza difensiva. A parte questo, ho visto una squadra matura e che ha saputo gestire i momenti, a parte l'ultima marcatura sul loco calcio d'angolo. Con questa vittoria abbiamo il 90% della salvezza diretta in tasca,e posso dire in questo c'è anche un pochino di storia».

E poi: «Devo dire che è stata una partita di calcio vera e, soprattutto, corretta sia in campo che sugli spalti. Siamo nel 2026 e determinate cose ormai sono vecchie».