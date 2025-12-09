Si è conclusa anche la tredicesima giornata del campionato di Promozione B e che ha visto l'aggancio in vetta alla Deliese di Sc Soverato. In dote l'ultima giornata ha portato in dote anche la consueta top 11, stilata dalla redazione sportiva di LaC News24. Questa volta l'allenatore della settimana è Domenico Sisi: il tecnico del Sc Soverato aggancia la vetta della classifica, mantiene l'imbattibilità stagionale ed è reduce da quattro clean sheets nelle ultime cinque uscite.

La difesa

Nel terzetto difensivo la porta è occupata da Francesco Stillitano, portiere del Taurianova che contribuisce al successo in casa del Pizzo con almeno un paio di interventi importanti. Linea a tre composta prevalentemente dall'Ardore, dal momento che in top ci vanno sia Nucera che Novo: il primo non ha commesso alcuna sbavatura, giocando in maniera attenta e precisa; il secondo corona una prestazione di spessore con il gol decisivo in casa del Melito. Chiude il terzetto Domenico Stillitano, capitano dello Sporting Polistena che ha tenuto a bada gli impeti della capolista Deliese con tutta l'esperienza che lo caratterizza.

Il centrocampo

Nel quartetto di centrocampo spicca la new entry Ebrima di Sc Soverato che, entrato a partita in corso, sigla una doppietta e l'effettiva vetta della classifica. Doppietta anche per Camps della Pro Pellaro contro un Bianco allo sbando. ancora un'ottima prestazione da parte del giovane Saverino, il classe 2006 del Gioiosa Ionica che gioca come un veterano. Chiude i quattro il giovane Legato, in gol con il Taurianova.

L’attacco

Nel tridente scelto, va a segno solo Chacon con la sua Bovalinese. Non provano l'ebrezza dell'esultanza Ibarguen della Deliese e Goncalves del val Gallico, ma portano tanta qualità all'economia offensiva delle rispettive formazioni.