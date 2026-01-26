Poteva essere il match spartiacque ai vertici del campionato di Promozione B e, in parte, lo è stato. La sfida di cartello della diciottesima giornata era senza dubbio San NicolaChiaravalle Soverato-Gioiosa Ionica, rispettivamente seconda e terza in classifica, con la vetta a un passo. L’importanza della posta in palio si percepisce subito. Alla fine, però, è il Gioiosa Ionica a imporre la propria forza e a vincere 0-2, scavalcando in classifica proprio i rivali. Di Aquino D. e Pelle, con una rete per tempo, regalano la gioia ai biancorossi.

Parla Giovinazzo

Insomma, un successo che indubbiamente va a pesare sull'economia di vertice e, a tal proposito, ecco cosa dice il tecnico Giuseppe Giovinazzo dopo il triplice fischio: «Sotto l'aspetto dell'impatto psicologico, la partita era difficile contro un avversario in salute. Il San NicolaChiaravalle Soverato è un'ottima squadra e inoltre giocavano in un campo che loro conoscevano bene, palesando identità di gioco. I miei ragazzi però hanno disputato una grande prestazione a livello mentale e sono stati intelligenti nel saper gestire e anche soffrire».

Giovinazzo, però, non vuole sentire parlare di messaggi alla capolista: «I messaggi sono dettati da quello che costruisci partita dopo partita, questa è sicuramente una prova di forza, ma per lanciare i messaggi non si deve vanificare la vittoria precedente, di conseguenza noi dobbiamo vincere anche la prossima e via dicendo, altrimenti non avremo fatto nulla. Questo campionato è caratterizzato dalla continuità».