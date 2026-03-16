Il finale di stagione del campionato di Promozione B aveva e ha ancora tanto da dire, anche perché in queste ultime cinque giornate tanti sono gli scontri diretti che potrebbero ridefinire non solo la griglia playoff ma soprattutto il primo posto. In occasione della venticinquesima giornata, un match di alto spessore, e che aveva in mano buona parte dell'economia di vertice, era quello tra Gioiosa Ionica e Val Gallico. Alla fine a sorridere sono stati i biancorossi, vittoriosi per 1-0 grazie a una rete del solito Pavisich, al quarto d'ora della ripresa.

Parla Giovinazzo

Un successo questo, che innanzitutto permette al Gioiosa Ionica di rimanere in scia della capolista, sempre a più tre, e anche di rialzarsi dopo la sconfitta di settimana scorsa in casa dello Sporting Polistena. Sul successo contro i gallicesi si è espresso il tecnico Giuseppe Giovinazzo, ai microfoni di LaC News24: «Una squadra tosta che ci ha creato non poche difficoltà, tutto sommato però il successo è meritato. Bravo il loro portiere nell'arco dei novanta minuti, noi non abbiamo trovato il gol nel primo tempo per questione di centimetri, poi dopo la rete di Pavisich nella seconda frazione abbiamo potuto amministrare con più tranquillità».

Immediata quindi la reazione dopo la caduta di Polistena: «Non temevo alcun contraccolpo psicologico - continua il tecnico - perché quando si perde bisogna vedere anche come si perde, e quella è stata una partita a senso unico e a nostro favore. Nel calcio però, come ben sappiamo, non esistono risultati scontati». Continua la corsa alla vetta e domenica prossima potrebbe essere un crocevia fondamentale, poiché il Gioiosa Ionica sarà di scena ad Ardore mentre la capolista Deliese in casa del San Nicola Chiaravalle Soverato: «Sarà una giornata da tripla dove potrà succedere di tutto. Noi cercheremo di fare ciò che abbiamo fatto fino a oggi e vincere quante più partite possibili. Domenica sarà difficile, ma lo sarà anche per l'Ardore così come per la Deliese».