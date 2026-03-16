La venticinquesima giornata del campionato di Promozione B metteva in palio una grossa fetta di salvezza nel match tra Melito e Africo. Delicata infatti era la posta in palio che ha sorriso però alla compagine africese. Non riesce a pungere dunque l'ape e che, dopo questa sconfitta, si appresta un finale di stagione che porterà a un probabile spareggio playout per mantenere la categoria. La rete decisiva degli ospiti è a firma di Rechichi.

Parla Cormaci

Nel post partita si è espresso il tecnico dei gialloblù, Antonio Cormaci: «Una partita che per lunghi tratti abbiamo giocato alla pari, alla fine però ciò che conta è il risultato senza dimenticare che questa partita era troppo importante per quello che metteva in palio. Non siamo riusciti a passare in vantaggio nonostante qualche occasione avuta, infatti alla loro traversa noi avevamo risposto con un'occasione colossale con Squillace. A inizio ripresa abbiamo subito il gol ma abbiamo reagito con diverse occasioni. L'unica cosa da fare adesso è archiviare questa sconfitta, per quanto essa può bruciare, ma non dobbiamo mollare e organizzarci nell'ormai probabile playout. Ovviamente l'obiettivo principale, adesso, sarà quello di farlo quantomeno in casa e raggiungere il Taverna».