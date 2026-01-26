Nel giorno degli scontri diretti, c'è una Bovalinese che continua a correre e ad incamerare punti pesanti. In occasione della diciottesima giornata del campionato di Promozione B; infatti, la compagine amaranto schianta il Pizzo per 4-0 e consolida il quarto posto in classifica che significherebbe play off. Gara mai in discussione e decisa dalla doppietta di Gliozzi e dalle reti di Gligora e Steger.

Parla Lanzaro

Un successo ancora più prezioso se si considera lo scontro diretto tra la seconda e la terza della classe, e quello tra la quinta (a pari merito) e la sesta. Nel post gara comunque si è espresso, ai microfoni di LaC News24, il tecnico Maurizio Lanzaro: «Siamo scesi bene in campo, e sin dall'inizio siamo stati bravi a dettare i ritmi del gioco mettendo in difficoltà un Pizzo che, a onor del vero, l'ho visto in crescita e possiede anche dei buoni giocatori. Detto ciò, devo fare i complimenti alla mia squadra perché non era facile, soprattutto dal punto di vista dell'approccio, alla fine però portiamo a casa tre punti che ci staccano dalla quinta».

Per la Bovalinese, adesso, due turni-verità contro Gioiosa Ionica e San NicolaChiaravalle Soverato: «Ci aspettano due giornate difficilissime - spiega il tecnico - prima contro un Gioiosa Ionica in forma e che sta disputando un ottimo campionato, ma noi di certo non vogliamo essere la vittima sacrificale. Ovviamente queste due saranno delle partite fondamentali per il nostro cammino».