La capolista Deliese riprende il suo cammino dopo il mezzo passo falso di settimana scorsa contro il Taverna. La compagine amaranto, in occasione della diciottesima giornata del campionato di Promozione B, piega il Taurianova sotto il diluvio e con il forte vento e quindi condizioni meteorologiche che potevano anche influenzare l'inerzia della partita. Così non è stato e i ragazzi di mister Andrea Parentela si portano a casa tre punti grazie alla rete decisiva di Ibarguen al quarto d'ora della ripresa.

Parla Parentela

Al termine della sfida si è espresso proprio il tecnico amaranto: «Una partita difficile, e la difficoltà maggiore era dovuta al maltempo e alle pozzanghere che si sono formate nel terreno di gioco. Devo dire però che abbiamo macinato gioco fin dal primo minuto e abbiamo creato anche tanto, ma non siamo stati precisi anche perché la palla scivolava via. Alla fine però l'abbiamo vinta meritatamente e non era facile, quindi sono molto soddisfatto».

Quando ci si mette anche il tempo, il risultato diventa una scheggia impazzita: «In queste partite - continua il tecnico - le palle inattive possono diventare fatali e dunque si rischia di prendere gol, ma noi siamo stati bravi a non subire tiri in porta e alla fine tutto è andato nel verso giusto».

Tre punti ancora più pesanti se si pensa al contemporaneo scontro diretto al vertice tra San NicolaChiaravalle Soverato e Gioiosa Ionica, quest'ultima adesso al secondo posto: «Si incontravano anche le altre due squadre di vertice e devo dire che il Gioiosa Ionica ha fatto un grosso colpaccio, perché non era facile vincere lì e per loro è un grande slancio a livello psicologico. A noi però cambiava poco perché dovevamo vincere la nostra di partita».