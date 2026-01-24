Il campionato di Promozione ha dimostrato la sua grande imprevedibilità, soprattutto nell'ultima giornata disputata. In occasione del week end imminente, inoltre, è in programma la diciottesima giornata che potrebbe riscrivere nuovamente le gerarchie di vertice. Ecco il programma.

Gli anticipi

Il sabato, come di consueto, si apre con diversi anticipi e stavolta ne propone tre. Quello più interessante, anche in termini di classifica, è quello tra Val Gallico e Ardore, una sfida tra scontente poiché entrambe sono lontane dalle aspettative pre stagionali. I play off però sono ampiamente alla portata e dunque la posta in palio è delicata.

Vuole riprendere la sua corsa la Pro Pellaro dopo aver iniziato il girone di ritorno con una sconfitta e un pareggio. I bianconeri sono ancora dentro la griglia play off, ma per mantenerla devono vincere in casa di un Melito che ha bisogno di punti salvezza. Il terzo anticipo è quello tra Sporting Polistena e Atletico Maida, tra due squadre relativamente tranquille in classifica.

Le gare di domenica

Il pomeriggio della domenica è di quelli forti, soprattutto per quel che riguarda i primi tre posti. Innanzitutto la capolista Deliese ospiterà il Taurianova e, dopo il mezzo passo falso contro il Taverna, deve riprendere a correre e, soprattutto, approfittare del contemporaneo scontro diretto delle principali antagoniste che sono al secondo e al terzo posto.

I riflettori, infatti, saranno puntati sulla sfida tra san NicolaChiaravalle Soverato e Gioiosa Ionica. Un match non decisivo ma che potrebbe riscrivere gli ordini di vetta. Cercherà di approfittare del match sopra menzionato, e rosicchiare così qualche punto, la Bovalinese che è in piena zona play off e a cinque lunghezze dal terzo posto. La compagine amaranto ospiterà il Pizzo in una gara trappola, anche perché i vibonesi sono affamati di punti salvezza per non rischiare di entrare in un vortice pericoloso. Posta in palio delicatissima quella tra Africo e Taverna, soprattutto per i padroni di casa che sono in piena corsa per l'impresa salvezza e non possono permettersi di fare neanche uno sbaglio. Chiude il programma Capo Vaticano-Bianco, con i ricadesi che dovrebbero essere sulla carta favoriti.

Il programma

Melito-Pro Pellaro

Sp. Polistena-Atl. Maida

Val Gallico-Ardore

Africo-Taverna

Bovalinese-Pizzo

Capo Vaticano-Bianco

Deliese-Taurianova

Sc Soverato-Gioiosa Ionica