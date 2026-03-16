In questo sprint finale del campionato di Promozione B può succedere di tutto e ci si deve aspettare di tutto. Anche nella venticinquesima giornata le emozioni non sono mancate e con la capolista Deliese, innanzitutto, che conquista altri tre punti fondamentali in ottica primo posto e altri novanta minuti in meno da giocare. Vittoria sì, ma non senza fatica per la compagine amaranto che espugna il terreno del Capo Vaticano per 1-2 grazie alle reti di versaci e Sarantnelli che ribaltano l'iniziale svantaggio a causa di uno sfortunato autogol di Manelli.

Parla Parentela

Nel post partita si è espresso il tecnico Andrea Parentela: «Grande prestazione, poi nel complesso abbiamo meritato di vincere. Ci siamo fatti gol da soli su palla inattiva ma siamo sempre rimasti calmi e abbiamo continuato a macinare gioco, senza dimenticare che loro erano ben messi in campo. Nella ripresa siamo scesi in campo con più serenità e abbiamo meritato di vincere. Era importante vincere, diciamo che abbiamo rispecchiato l'andamento della settimana, perché i ragazzi si sono allenati bene. Ora testa alla prossima sfida con la stessa voglia e determinazione».

Ed è proprio la prossima sfida, anzi l'intera giornata, che può avere un peso specifico importante dal momento che la Deliese farà visita a Sc Soverato mentre il Gioiosa Ionica sarà ospite dell'Ardore: «Affronteremo una grande squadre - continua Parentela - che forse in questo turno ha gettato l'ultima occasione per rientrare nella lotta per il primo posto, ma ha comunque l'obiettivo playoff e per vincere questa sfida dovremo fare la gara perfetta».