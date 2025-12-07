Dopo la partita vinta 1-0 si è espresso anche il presidente Eugenio Minniti: «Questa è la vittoria del collettivo e del gruppo Sono tre punti pesanti per il nostro percorso»

L'Ardore ritrova la vittoria dopo due pareggi consecutivi e, adesso, attende i risultati delle prime due della classe. La formazione amaranto fa infatti il suo dovere nell'anticipo della tredicesima giornata del campionato di Promozione B, battendo a domicilio il Melito e consolidando la terza piazza. Di 0-1 il risultato finale con un gol nella ripresa di Novo che, di testa, capitalizza al meglio un calcio d'angolo dalla sinistra.

Le parole di Minniti

Nel post gara si sono espressi sia il presidente Eugenio Minniti che il tecnico Maurizio Panarello. Ecco innanzitutto le parole del patron amaranto: «Diciamo che questa è la vittoria del gruppo, del collettivo. Questi sono tre punti importantissimi per il nostro percorso, ma soprattutto figli della legalità e della trasparenza che questa società porta sempre in alto».

L'analisi di Panarello

Dopo il triplice fischio si è espresso anche il tecnico Maurizio Panarello: «Questa è stata una vittoria meritata perché abbiamo dimostrato di essere una squadra forte. Inoltre abbiamo giocato senza i nostri due attaccanti migliori, ovvero Bruzzaniti e Vinicius, e con Da Motta che ha giocato come punta nonostante sia un centrocampista. a prescindere da questo, penso che la vittoria sia ampiamente meritata. Nella ripresa, non avendo attaccanti, ho dovuto fare affidamento a due Under sulle fasce e con il Melito che ha dato qualcosina in più perché doveva pareggiare, ma anche noi abbiamo avuto un paio di ripartenze dove potevamo raddoppiare».

Mercato e cammino

La scalata ai vertici rimane tortuosa: «Questo campionato, a mio avviso, si vince fuori casa, soprattutto in virtù dei risultati inaspettati che stanno maturando domenica dopo domenica, senza dimenticare il fattore fortuna. Speriamo di poterlo vincere, anche se ci sono squadre più forti e attrezzate di noi, almeno sulla carta».

Capitolo mercato: «In settimana la società ha detto che prenderà qualche giocatore, anche perché in caso contrario non posso competere per i vertici».