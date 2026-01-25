L'astinenza dalla vittoria era diventata pesante, poiché mancava ormai da tre turni, alla fine però l'Ardore l'ha ritrovata e lo ha fatto in grande. Le Aquile amaranto, infatti, in occasione della diciottesima giornata del campionato di Promozione B, passeggiano sulle macerie di un Val Gallico sempre più in crisi e lo battono a domicilio grazie a uno straripante 1-5. Sulla copertina un superlativo Milara, autore di una tripletta, mentre ad arrotondare il punteggio sono Campestrini e Melissari.

Parla Nucera

Una vittoria che rilancia dunque i ragazzi di mister Panarello, come afferma il perno difensivo Carmelo Nucera al termine della partita, intervistato ai microfoni di LaC News24: «Venivamo da un periodo un po' complicato, caratterizzato da tre sconfitte consecutive di cui le ultime due davvero pesanti, anche perché una squadra come la nostra non è abituata a debacle così. Dopo il ko di settimana scorsa, dunque, ci siamo riuniti e ci siamo guardati in faccia per capire cosa c'era che non andava. Così siamo venuti a Gallico convinti di poter fare risultato, perché la mentalità fa la differenza».

Corsa ai vertici

Insomma, le ultime due uscite sembrano ormai ricordi lontani: «Contro l'Africo più che una sorpresa, forse il ko è figlio delle motivazioni che loro hanno valorizzato in campo più delle nostre. Contro lo Sporting Polistena invece siamo entrati in campo con l'atteggiamento sbagliato a mio avviso, poiché pensavamo che contro l'Africo era solo un incidente di percorso e quindi siamo scesi in campo pensando di fare bene a prescindere».

Le Aquile però non si sono mai fasciate la testa e hanno ripreso la corsa quantomeno per i primi cinque posti: «All'inizio della stagione - continua Nucera - avevamo una rosa competitiva per poter vincere il campionato, poi però a dicembre è andata via qualche pedina che è stata comunque ben sostituita, ma è pur sempre difficile ritrovare subito l'assetto che si era formato. Noi comunque giocheremo sempre per vincere perché vogliamo essere protagonisti e vogliamo disputare i play off».