Terza vittoria di file e nessun gol subito per i gialloblù nel girone di ritorno. Il tecnico: «Era un derby difficile, ma abbiamo dato tutto»

Terza vittoria consecutiva, terzo clean cheets consecutivo e appunto nessun gol concesso: è d incorniciare l'inizio di 2026 per il Melito che sta continuando nella sua scalata verso la salvezza, che sembrava un'impresa impossibile solamente un mese fa. Le api gialloblù, nell'anticipo del diciottesimo turno del campionato di Promozione B, battono infatti anche la Pro Pellaro nel derby e infilano il loro quarto risultato utile consecutivo. Decisiva, nella ripresa, una rete di Gomes e con i ragazzi di Cormaci che adesso vedono addirittura la zona bianca di classifica.

Parla Cormaci

Nel post partita, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso il tecnico Antonio Cormaci che sembra aver trovato una squadra fondamentale: «Era un derby difficile, ma abbiamo dato tutto quello che avevamo. Complimenti ai miei ragazzi che hanno disputato due tempi davvero superlativi, pur concedendo qualche rischio. A dispetto di ciò però abbiamo anche creato parecchio. Sotto l'aspetto difensivo qualche sbavatura ci può anche stare, considerando la forza dell'avversario, ma questa era una vittoria di fondamentale importanza. Il migliore? Si vince in undici».