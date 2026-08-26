Dopo aver sfiorato la promozione nella scorsa stagione, il San Nicola Chiaravalle Soverato si candida a recitare un ruolo da assoluto protagonista nel prossimo campionato di Promozione B. La società sta conducendo una campagna di rafforzamento estiva di primo livello, dimostrando la chiara volontà di fare il salto di categoria e conquistare l'Eccellenza.

Per raggiungere un traguardo così importante, la dirigenza ha deciso di strutturarsi al meglio anche fuori dal rettangolo di gioco, affiancando una nuova figura tecnica al direttore generale Ettore Gallo, finora regista delle operazioni di mercato.

Francesco Marra Cutrupi è il nuovo Direttore Sportivo

Il club ha ufficializzato l'arrivo di Francesco Marra Cutrupi nel ruolo di Direttore Sportivo. Una scelta orientata sulla linea verde ma dal forte valore strategico: poco più che trentenne, il neo DS ha già dato prova di spiccate competenze gestionali e finanziarie, aspetti ormai cruciali per la sostenibilità e la crescita dei club dilettantistici e semi-professionistici.

Ragusa e Sant'Agata, esperienze positive

Nonostante la giovane età, il percorso di Marra Cutrupi in Serie D vanta già tappe significative come Sant'Agata, nel ruolo di Direttore Generale, e a Ragusa, culminata con un lavoro di grande rilievo nella passata stagione.

Proprio a Ragusa, a fronte di una partenza ritardata e di una rosa allestita a tempo di record, il dirigente ha saputo costruire una squadra altamente competitiva e verdissima: il Ragusa si è piazzato infatti al quinto posto per età media sull'intero panorama di 162 squadre di Serie D. Un progetto virtuoso che ha permesso alla società siciliana di conquistare il secondo posto nel girone di andata del "Progetto Giovani Di Valore", garantendo al club anche un importante premio in denaro.

Con l'innesto di Marra Cutrupi, il San Nicola Chiaravalle Soverato conferma la propria ambizione di coniugare risultati sportivi ed efficienza societaria per dare l'assalto definitivo al campionato di Eccellenza.