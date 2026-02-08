Guardando la classifica e le posizioni di entrambe le squadre, la bilancia pendeva a favore degli ospiti. I novanta minuti, però, non hanno mostrato la differenza dei 23 punti in classifica. Si apre col botto il ventesimo turno del campionato di Promozione B, dal momento che, in uno dei tre anticipi, si affrontavano Melito e Gioiosa Ionica: due squadre che, in questo girone di ritorno, erano ancora imbattute e con ritmi da vertice. Alla fine, ciò che ne è uscito fuori è stato un divertente 2-2 che ha confermato la solidità delle due compagini. Tutto succede nel primo tempo, con il Melito addirittura sul doppio vantaggio grazie alle reti di Gomes e Castorani, ma i biancorossi ricordano subito a tutti la loro forza e pareggiano in pochi minuti, poco prima dell'intervallo, con Pelle e Panetta.

Parla Giovinazzo

Un punto che rallenta la corsa del Gioiosa Ionica alla vetta, ma che allo stesso tempo muove la classifica grazie alla continuità di risultati. Ecco le parole del tecnico biancorosso, Giuseppe Giovinazzo, nel post partita: «Devo dire che è stata una bella partita, con molti gol e parecchie azioni nella prima frazione. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata e, di fatti, siamo andati sotto anche perché siamo entrati in campo col freno a mano tirato. Bravi in seguito a raddrizzarla: se avessimo fatto il terzo gol prima dell'intervallo, sarebbe finita in quel modo. In ogni caso, complimenti a loro, perché sono davvero una squadra tosta da superare».

Striscia positiva

Si ferma a sette vittorie consecutive la forsennata corsa del Gioiosa Ionica, che comunque mantiene la striscia di risultati utili consecutivi, arrivata a otto. «Abbiamo accusato un po' di stanchezza, anche perché abbiamo dato il massimo nelle precedenti sette partite, quindi un piccolo calo fisiologico ci può stare. Quando questo tipo di partite si mette così, devi cercare quantomeno di non perderle. Noi, abituati a vincere, ci abbiamo provato fino alla fine, ma ci prendiamo questo punto».