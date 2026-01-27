Il diciottesimo turno del girone B di Promozione ha rimescolato (in parte) le carte dei vertici. Come di consueto, ecco che la redazione sportiva di LaC News24 riassume il tutto attraverso la Top 11 di giornata. Stavolta, a prendersi la panchina come allenatore della settimana è Giuseppe Giovinazzo. Dal suo arrivo al Gioiosa Ionica, il club sa solo vincere, come successo nel big match contro San NicolaChiaravalle Soverato.

La difesa

Partendo dal blocco arretrato, in porta ecco Lotz. Il portiere del Melito è protagonista di almeno due interventi provvidenziali che salvano il risultato contro la Pro Pellaro. Due terzi del pacchetto difensivo in gol, dal momento che Campestrini e Davide Aquino partecipano alle vittorie rispettivamente di Ardore e Gioiosa Ionica. Chiude il terzetto Criaco, il terzino dell'Africo.

Il centrocampo

Gioventù e dinamismo a centrocampo, dal momento che spicca innanzitutto il classe 2007 Teramo. Il gioiellino dello Sporting Polistena, infatti, ha messo lo zampino in tre dei quattro gol polistenesi. A segno anche La Torre A. che ritorna a dare man forte e qualità al suo Capo Vaticano. Tiene l'economia del centrocampo del Melito invece Castorani, mentre chiude il quartetto Spano’ della Deliese.

L'attacco

Il tridente d'attacco è dominato da Milara, dal momento che l'attaccante dell'Ardore sigla una tripletta nell'1-5 rifilato al Val Gallico. Doppiette invece per Baigorri e Gliozzi, rispettivamente per le gioie si Sporting Polistena e Bovlinese.