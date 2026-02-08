Il Val Gallico domina il Taverna 8-1 nell’anticipo della ventesima giornata di Promozione B, mostrando tutta la forza di una squadra che non lascia scampo agli avversari. La gara, già chiusa nel primo tempo con un parziale di 5-0, ha dato un chiaro segnale della determinazione del team di mister Di Maria.

Parla il capitano

Nulla da rivedere per la formazione di mister Di Maria, solo note liete. Tra queste spicca il capitano Giuseppe Paviglianiti, tornato dopo un lungo infortunio che lo aveva costretto a saltare gran parte della stagione. Paviglianiti ha ripreso in pieno il suo ruolo, risultando tra i migliori in campo pur senza andare a segno.

Le sue parole nel post partita: «Serviva una partita come quella disputata contro il Taverna per dimostrare che siamo ancora vivi, dopo un periodo no. Era giusto rialzare la testa, ma solo per poco perché da martedì si pensa subito alla prossima contro il Taurianova».

L’infortunio è ormai un ricordo: «Finalmente sono tornato, sto bene, è stata dura restare fuori dal rettangolo di gioco per tre mesi. Volevo dare anche io il contributo ai miei compagni e spero adesso di riuscirci per raggiungere l’obiettivo prefissato».

Paviglianiti traccia la strada: «Come ho detto prima, la squadra c’è ed è solida. Volevamo vincere a tutti i costi e l’abbiamo fatto. Da oggi non si guarda più la classifica; bisogna giocare in questo modo tutte le partite rimanenti e cercare di fare più punti possibile. I conti si fanno alla fine».