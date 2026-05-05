I ragazzi di San Lucido vincono il triangolare decisivo battendo Donnici e Scalea Academy. Soddisfazione per mister La Canna e tutta la società

La Fisiotonik SC continua a stupire e conquista il triangolare decisivo del campionato Under 15 provinciale di Cosenza, guadagnandosi l’accesso alla finalissima per il titolo.

Sul campo dello M.R. Scalea Academy, formazione favorita in quanto vincitrice del girone A, i ragazzi della squadra tirrenica hanno ribaltato i pronostici con una prestazione solida e concreta. Nel primo match, la Fisiotonik ha superato il San Michele Donnici per 1-0 grazie alla rete di Francavilla, mettendo subito in chiaro le proprie ambizioni.

Nel secondo incontro, lo Scalea ha avuto la meglio sul Donnici per 1-0, rinviando il verdetto all’ultima sfida del triangolare. Decisiva dunque la gara finale tra Scalea e Fisiotonik, con i ragazzi di San Lucido protagonisti di una prova di forza: un netto 3-0 firmato dalla doppietta di Iorio e dal gol ancora di Francavilla ha sancito il primo posto e il pass per l’atto conclusivo.

La Fisiotonik SC di San Lucido continua così a stupire, sottolineando il grande lavoro quotidiano dei tecnici e la crescita costante di un gruppo giovane ma già competitivo. La società, infatti, è attiva da appena due anni ma aveva già raggiunto lo scorso anno gli spareggi playoff per il titolo, confermando un percorso in costante ascesa.

Grande soddisfazione per lo staff guidato dall’allenatore Mario La Canna, supportato dal preparatore atletico Samuele Musolino e dal preparatore dei portieri Mirko Filippo. A seguire con attenzione e orgoglio il cammino della squadra anche il direttore tecnico Michele Di Piedi e il presidente Gabriele Novello.

La Fisiotonik tornerà ora in campo il 14 maggio alla Soccer Montalto per la finalissima del triangolare finale, che decreterà la squadra campione provinciale Under 15.