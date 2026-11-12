Dal ring di Cosenza al palcoscenico europeo, con la maglia della Nazionale italiana e la voglia di misurarsi con le migliori giovani pugili del continente. Maria Laura Perrotta approda a una nuova e prestigiosa tappa del proprio percorso sportivo: la giovane atleta della Boxe Popolare di Cosenza è stata convocata per i Campionati Europei Under 23 di pugilato, in programma a Poreč, in Croazia, dal 14 al 25 novembre.

Sarà lei a rappresentare l'Italia nella categoria dei 70 chilogrammi, portando sul ring europeo non soltanto i colori azzurri, ma anche quelli della sua città e della Calabria. Una chiamata che premia il lavoro, i sacrifici e la determinazione di un'atleta che si prepara nuovamente ad affrontare una competizione di alto livello, confrontandosi con avversarie di valore.

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Non un passo indietro, la pugile cosentina Maria Laura Perrotta conquista il primo posto a Francoforte

Mariassunta Veneziano
Non un passo indietro, la pugile cosentina Maria Laura Perrotta conquista il primo posto a Francoforte

Per la pugile è ancora una volta l'occasione per mettere alla prova le proprie capacità in un contesto internazionale e per dare continuità a un percorso di crescita già segnato da risultati importanti. Da ultimo proprio l’approdo nella Nazionale Under 23, la scorsa estate: un traguardo significativo ma anche una nuova sfida da affrontare con sempre maggiore impegno.

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Inarrestabile Maria Laura Perrotta, l’atleta della Boxe Popolare di Cosenza conquista l’oro al Torneo Nazionale Elite Under 23

Mariassunta Veneziano
Inarrestabile Maria Laura Perrotta, l’atleta della Boxe Popolare di Cosenza conquista l’oro al Torneo Nazionale Elite Under 23

Un impegno che arriva dritto sul ring della Croazia. Dove Maria Laura Perrotta, pugni nei guantoni e treccine in testa, farà battere il cuore dell’Italia, della Calabria e di Cosenza.