Arriva la presa di posizione della Digiesse PraiaTortora dopo quanto accaduto sugli spalti del “Pario Tedesco” di Praia nel corso della sfida di Eccellenza, giocata ieri pomeriggio, contro la Paolana. La società tirrenica interviene con una nota ufficiale per scusarsi e condannare l’episodio del lancio di un razzo segnalato dal club ospite.

«La società chiede scusa alla tifoseria della Paolana Calcio e condanna con fermezza il grave episodio accaduto, prendendone completamente le distanze», si legge nel comunicato diffuso dal sodalizio locale all’indomani della gara del massimo torneo regionale di calcio valida per la 27esima giornata.

Una presa di posizione, che arriva dopo le proteste della Paolana per quanto avvenuto durante il match. Il PraiaTortora sottolinea come si tratti di «comportamenti inaccettabili che non ci rappresentano in alcun modo», ribadendo la volontà di dissociarsi da ogni forma di violenza o gesto pericoloso sugli spalti.

Nel messaggio, il club che comanda la classifica dell’Eccellenza ed è a un passo dalla promozione in Serie D, aggiunge: «La nostra società ha sempre promosso e continuerà a promuovere i valori autentici dello sport: rispetto, correttezza e sano spirito di aggregazione».