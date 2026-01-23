Le squadre di Torrisi e Lio vantano le migliori difese del torneo, con 14 gol subiti. Gli amaranto hanno incassato una sola rete nelle ultime otto gare, mentre i giallorossi si confermano solidissimi in trasferta

Rispetto agli anni passati, il campionato di Serie D (girone I) quest’anno non presenta una vera e propria dominatrice. La conferma, dopo venti giornate, arriva dal folto traffico in vetta alla classifica, che vede addirittura tre squadre al comando a quota 38 punti, con le prime sette racchiuse in appena sei lunghezze.

Proprio per questa imprevedibilità, un fattore determinante può essere individuato nella capacità di stanare l’avversario, con le difese che assumono così un ruolo centrale. Gli equilibri di questa stagione risiedono infatti nel reparto arretrato: basti pensare ai 114 clean sheet fatti registrare in venti giornate, per una media di quasi sei a turno.

In tal senso, Reggina e Sambiase sono al momento le squadre più imperforabili, potendo vantare le migliori difese del campionato. Le due formazioni calabresi hanno infatti concesso finora quattordici reti a testa.

Concentrando inizialmente l’attenzione sulla Reggina, è sotto gli occhi di tutti come quella amaranto sia la squadra più in forma del campionato. Otto vittorie consecutive per gli uomini di mister Trocini, che viaggiano spediti verso il primato. Successi impreziositi anche dal rendimento difensivo: in questo filotto i reggini hanno subìto un solo gol, quello incassato nella vittoria per 1-2 sul campo della Nissa. Per il resto, Lagonigro ha vissuto gli ultimi due mesi senza mai dover raccogliere il pallone in fondo alla rete. Un dato che arricchisce ulteriormente quello dei clean sheet, considerando che con undici porte inviolate nessuno ha fatto meglio della Reggina.

Orbita in zona play off il Sambiase, reduce da una sola sconfitta nelle ultime cinque uscite, arrivata proprio contro la Reggina. Anche i giallorossi di mister Tony Lio possono contare su un blocco difensivo di grande spessore, come confermano numeri che non lasciano spazio a interpretazioni. Colombatti e compagni sono difficili da superare, soprattutto in trasferta: la compagine sambiasina, insieme a quella amaranto, è infatti la meno perforata lontano dalle mura amiche, con appena sei reti concesse. Una solidità dimostrata anche sui campi del Sud Italia e che potrebbe rivelarsi un’arma in più nella corsa ai play off.