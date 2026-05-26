Certamente è stato uno dei principali artefici della promozione in Serie C del Savoia. Il direttore sportivo Antonio Mazzei mette così un altro traguardo nella sua bacheca personale e confermandosi, non solo tra i migliori nel panorama regionale calabrese dilettantistico e semi-professionistico, ma anche oltre confini.

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Una vittoria, dunque, che contiene anche una sua grossa fetta di merito. Lo stesso ds, però, non continuerà il prossimo anno alla guida della direzione sportiva dei campani, lasciando dunque con un dolce ricordo e con un traguardo da tempo sognato nella città.

Ad annunciarlo è direttamente il presidente del club, Nazario Matachione: «Ho incontrato il nostro direttore sportivo, Antonio Mazzei. La notizia più importante è che si è ripreso alla grande, e questo per tutti noi vale più di qualsiasi altra cosa. Abbiamo avuto una lunga e sincera chiacchierata, un confronto bello e costruttivo, al termine del quale abbiamo deciso insieme di rescindere consensualmente il contratto che ci legava. La vera forza, quando si vince, è anche sapere quando fermarsi. Antonio resterà per sempre nel cuore di tutti noi e sarà ricordato come l’uomo che ha guidato questa squadra verso traguardi straordinari e vittorie indimenticabili. A te, caro Antonio, va il nostro più grande grazie. Ti auguriamo il meglio per il futuro, certi che saprai raggiungere ogni nuovo traguardo con la stessa passione, competenza e umanità che hai dimostrato qui con noi».