Reggio Calabria – il prossimo 13 dicembre – si prepara a vivere uno spettacolo sportivo speciale. Per la prima volta nella storia della città, la piazza antistante il Museo archeologico nazionale si trasformerà in una pedana all’aperto per una manifestazione di salto con l’asta che porterà in riva allo Stretto atleti di levatura nazionale.

Sport e arte

L’iniziativa, organizzata dalla Federazione italiana di atletica leggera Calabria, promette di regalare emozioni e spettacolo, e rappresenta un evento unico non solo per gli appassionati di atletica leggera, ma per tutta la cittadinanza. La scelta di un luogo così simbolico, cuore culturale della città e custode dei celebri Bronzi di Riace – si legge in una nota stampa dei promotori - rende l’appuntamento ancora più suggestivo, capace di unire sport, arte e partecipazione pubblica.

Gli organizzatori assicurano un livello tecnico altissimo: diversi dei migliori specialisti italiani della disciplina hanno confermato la propria presenza, trasformando l’evento in un’occasione imperdibile per vedere da vicino talenti capaci di misure di prestigio in una cornice urbana che farà da palcoscenico naturale. Le istituzioni locali – prosegue il comunicato - hanno espresso entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando come manifestazioni come questa contribuiscano a valorizzare l’immagine di Reggio Calabria e a rafforzare il legame tra sport e territorio. L’appuntamento – conclude la nota - segna un nuovo inizio per la città, che per la prima volta ospita un evento di salto con l’asta in piazza e che mira a farne un successo destinato a ripetersi negli anni. Inizio alle ore 15.30.