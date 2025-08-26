La stagione calcistica 2025-2026 inizia con uno scossone in casa Gioiese. Si sono interrotti i rapporti tra la società guidata dal presidente Nicola Pulimeni e mister Mario Dal Torrione. La riconferma dell'allenatore, che tanto bene aveva fatto l'anno scorso salvando tra mille difficoltà la categoria dell'Eccellenza, era stata annunciata in una recente conferenza stampa svoltesi nella sala consiliare di Gioia Tauro alla presenza dei tifosi e dell’amministrazione comunale. Ora si dovrà decidere a chi affidare la guida tecnica della squadra, che si trova in fase di preparazione, e domenica 31 agosto è attesa fuori casa dalla prima gara ufficiale in Coppa Italia Dilettanti contro lo Sporting Polistena.

«Lascio l'incarico che mi era stato conferito e auguro alla Gioiese le migliori fortune – dichiara ai nostri microfoni Mario Dal Torrione -. Ringrazio il sindaco Simona Scarcella che si sta veramente prodigando in tutti i modi per questa squadra, ma io in questo momento ritengo che mi debba mettere da parte, poiché non ci sono più determinate condizioni. Ai tifosi dico di stare vicini alla squadra, come hanno sempre fatto. Ci sono persone che ci tengono molto a questi colori e credo che li sosterranno sempre la domenica. Ed è giusto che queste persone non vengano deluse. Mi auguro, quindi, che possano raggiungere al più presto le più grandi soddisfazioni che meritano. Adesso, mi dedicherò al lavoro, perché ne ho tanto con la scuola, e quindi mi occuperò di questa priorità».

Per conoscere le prospettive dei viola, abbiamo contattato il presidente Nicola Pulimeni, il quale ha rassicurato: «La dirigenza continuerà a impegnarsi come sta facendo, nonostante la situazione difficile che abbiamo trovato. Sebbene eravamo destinati a morire, stiamo cercando, dignitosamente, di non sfigurare. Siamo coscienti che la rosa va ritoccata, e nel breve nel periodo annunceremo il nome del nuovo mister e dello staff tecnico. A Mario Dal Torrione auguriamo le migliori fortune. Ai tifosi dico che io sono sempre a disposizione in segreteria, per qualsiasi dubbio di rivolgersi direttamente alla fonte e di accertarsi sempre di quali siano le situazioni reali, senza affidarsi al sentito dire».