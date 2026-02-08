Il campionato di Serie D (girone I) entra adesso nella fase più delicata della sua stagione e con i punti che pesano e potrebbero risultare fatali. Al termine della ventitreesima giornata ecco il bilancio delle quattro calabresi coinvolte: Vibonese, Reggina, Vigor Lamezia e Sambiase.

Le partite

Grigio il resoconto della domenica. Andando in ordine di classifica, c'è una Reggina che riprende la propria corsa dopo il pari interno contro il Savoia che aveva interrotto la striscia di nove vittorie di fila. La compagine amaranto torna dunque da Ragusa con il bottino pieno e infila il suo undicesimo risultati utile consecutivo: finisce 0-1 la sfida grazie alla rete decisiva, a inizio ripresa, di Girasole e vetta sempre a due lunghezze. Sconfitta per il Sambiase che a Savoia, contro l'ex ds Mazzei, cede per 1-2. Gara iniziata in salita con il classico gol dell’ex a firma di Umbaca, poi Ortolini firma il pareggio e, infine, Guida regala i tre punti.

Sembra davvero rinata la Vigor Lamezia che, davanti ai propri tifosi, infila la sua quarta vittoria consecutiva battendo il fanalino di coda Paternò. Biancoverdi straripanti e vittoriosi con un largo 6-0 grazie alle doppiette di Spanò e Cosendrey e alle reti di Andreassi e Pussetto. La Vibonese, infine, registra a sua seconda sconfitta di fila, cedendo il passo alla Nissa. Al Luigi Razza i siciliani passano per 0-1 grazie alla rete, a fine primo tempo, di De Felice.

La classifica

Igea Virtus 45

Atl. Palermo 44

Reggina 43

Nissa 42

Savoia 41

Milazzo 35

Gela 34

Sambiase 33

Gelbison 33

Vigor Lamezia 31

Enna 27

Vibonese 26

Messina 21

Sancataldese 21

Ragusa 21

Acireale 21

Castrum Favara 20

Paternò 11

I risultati

RAGUSA-REGGINA 0-1 (9' st Girasole)

VIBONESE-NISSA 0-1 (42' pt De Felice)

VIGOR LAMEZIA-PATERNO' 6-0 (1' pt Spanò, 13' pt Cosendrey, 39' pt Andreassi, 42' pt Spanò, 4' st Cosendrey, Pussetto)

SAVOIA-SAMBIASE 1-2 (11' pt Umbaca, 39' pt Ortolini, 36’ st Guida)