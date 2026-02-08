Seconda sconfitta consecutiva per la Vibonese che al Luigi Razza cade contro la Nissa. Cede il passo anche il Sambiase in casa del Savoia
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Il campionato di Serie D (girone I) entra adesso nella fase più delicata della sua stagione e con i punti che pesano e potrebbero risultare fatali. Al termine della ventitreesima giornata ecco il bilancio delle quattro calabresi coinvolte: Vibonese, Reggina, Vigor Lamezia e Sambiase.
Le partite
Grigio il resoconto della domenica. Andando in ordine di classifica, c'è una Reggina che riprende la propria corsa dopo il pari interno contro il Savoia che aveva interrotto la striscia di nove vittorie di fila. La compagine amaranto torna dunque da Ragusa con il bottino pieno e infila il suo undicesimo risultati utile consecutivo: finisce 0-1 la sfida grazie alla rete decisiva, a inizio ripresa, di Girasole e vetta sempre a due lunghezze. Sconfitta per il Sambiase che a Savoia, contro l'ex ds Mazzei, cede per 1-2. Gara iniziata in salita con il classico gol dell’ex a firma di Umbaca, poi Ortolini firma il pareggio e, infine, Guida regala i tre punti.
Sembra davvero rinata la Vigor Lamezia che, davanti ai propri tifosi, infila la sua quarta vittoria consecutiva battendo il fanalino di coda Paternò. Biancoverdi straripanti e vittoriosi con un largo 6-0 grazie alle doppiette di Spanò e Cosendrey e alle reti di Andreassi e Pussetto. La Vibonese, infine, registra a sua seconda sconfitta di fila, cedendo il passo alla Nissa. Al Luigi Razza i siciliani passano per 0-1 grazie alla rete, a fine primo tempo, di De Felice.
La classifica
Igea Virtus 45
Atl. Palermo 44
Reggina 43
Nissa 42
Savoia 41
Milazzo 35
Gela 34
Sambiase 33
Gelbison 33
Vigor Lamezia 31
Enna 27
Vibonese 26
Messina 21
Sancataldese 21
Ragusa 21
Acireale 21
Castrum Favara 20
Paternò 11
I risultati
RAGUSA-REGGINA 0-1 (9' st Girasole)
VIBONESE-NISSA 0-1 (42' pt De Felice)
VIGOR LAMEZIA-PATERNO' 6-0 (1' pt Spanò, 13' pt Cosendrey, 39' pt Andreassi, 42' pt Spanò, 4' st Cosendrey, Pussetto)
SAVOIA-SAMBIASE 1-2 (11' pt Umbaca, 39' pt Ortolini, 36’ st Guida)