Gli amaranto giocheranno tre partite in sette giorni, si comincia al “Granillo” contro la penultima in classifica. I rossoblù di mister Fanello si giocano, invece, una fetta importante di permanenza nella categoria
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Entra nel vivo una settimana cruciale per il destino della Reggina. La formazione di mister Alfio Torrisi si appresta a vivere un vero e proprio "tour de force" figlio anche del maltempo: l’impraticabilità del campo che ha fatto slittare il match contro l’Igea Virtus (recupero fissato per mercoledì 25 marzo) costringerà infatti gli amaranto a disputare tre partite nell’arco di soli sette giorni.
Il sipario si alza domani alle 14:30 sul prato del "Granillo". L’avversario è l’Acireale, penultimo in classifica e alla disperata ricerca di punti salvezza: un impegno sulla carta agevole che la Reggina non può permettersi di sottovalutare per non perdere terreno dalle zone nobili. Il ciclo di fuoco si chiuderà poi domenica 29 marzo con il big match più atteso: la trasferta nella tana della capolista Athletic Club Palermo, un crocevia che dirà molto sulle reali ambizioni di primato degli amaranto.
Lotta per un obiettivo diverso, ma comunque importante, la Vibonese. Dopo l'incoraggiante pareggio ottenuto all'esordio contro il Ragusa, la squadra di mister Danilo Fanello attende al "Luigi Razza" un Messina ferito e attualmente terzultimo (pesa sulla classifica la penalizzazione inflitta ai peloritani). Si preannuncia una sfida fondamentale per definire il posizionamento dei rossoblù nel finale di stagione.
In cerca di riscatto la Vigor Lamezia, chiamata a dimenticare in fretta il deludente scivolone interno contro il Castrum Favara. I biancoverdi faranno visita al Ragusa con un obiettivo chiaro: difendere gli otto punti di vantaggio sulla zona play-out.
Clima decisamente più disteso in casa Sambiase. I giallorossi, saldamente a metà classifica e distanti solo 6 lunghezze dalla zona play-off, attendono il Gela tra le mura amiche del "D’Ippolito". Un confronto che promette spettacolo tra due formazioni che possono giocare con la mente sgombra da assilli di classifica.
Il programma del 28esimo turno
Reggina-Acireale
Gelbison-Igea Virtus
Paternò-Enna
Vibonese-Messina
Castrum Favara-Sancataldese
Milazzo-Savoia
Nissa-Athletic Club Palermo
Ragusa-Vigor Lamezia
Sambiase-Gela
La classifica
Athletic Club Palermo 54
Savoia 51
Nissa 50
Reggina 47
Igea Virtus (-5) 45
Gelbison 41
Sambiase 39
Milazzo 39
Gela (-1) 38
Vigor Lamezia 35
Enna 30
Ragusa 28
Vibonese 27
Sancataldese 24
Castrum Favara 24
Messina (-14) 23
Acireale (-1) 23
Paternò 17