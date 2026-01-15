Era nell'aria ormai da qualche giorno e, alla fine, è arrivata anche l'ufficialità: la Vigor Lamezia ha annunciato l'ingaggio del nuovo direttore sportivo riconosciuto nel nome di Fabrizio Maglia. La compagine biancoverde, militante nel campionato di Serie D (girone I) era alla ricerca di questa figura dopo la separazione sportiva con il ds Giovanni Caterino. Serviva inoltre un profilo che conoscesse già l'ambiente e sapesse toccare le corde giuste per proseguire la corsa salvezza, dunque la scelta è ricaduta sullo stesso Maglia che ha già lavorato all'ombra dello stadio D'Ippolito.

Il ritorno

Come annunciato dalla redazione sportiva di LaC News24 nei giorni scorsi Leggi l'articolo, ecco il ritorno dell'ormai ex consulente di mercato del Capo Vaticano.

Per Maglia, che ha legato il suo nome anche a piazze come Capo Vaticano, Sambiase, Francavilla Fontana, Cosenza, Castiglione di Sicilia, Casale e Rende si tratta appunto di un gradito ritorno nella famiglia biancoverde all’interno della quale è stato per due diverse esperienze e con la quale ha centrato i più importanti traguardi professionali. Nella seconda avventura alla Vigor, dal 2009 al 2015, ha ottenuto assieme alla società la promozione in Seconda Divisione vincendo i play off di Serie D nel torneo 2009-2010 e conquistato la Lega Pro unica nel 2013-2014. In mezzo (2011-2012) anche la stagione record con gli 80 punti conquistati. Nella prima parte di questa stagione ha ricoperto come detto l’incarico di consulente di mercato al Capo Vaticano. Il nuovo direttore sportivo biancoverde sarà ufficialmente presentato nei prossimi giorni a stampa e tifosi.