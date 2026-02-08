Il centrocampista biancoverde in vista dell'impegno casalingo: «Da quando sono arrivato ho visto tanto spirito di sacrificio e voglia di soffrire»

Buon momento di forma per la Vigor Lamezia che, nel corrente campionato di Serie D (girone I), ha messo in fila tre vittorie consecutive, traguardo che finora non era mai stato raggiunto in stagione. Segnali di crescita importanti per la compagine biancoverde, anche se la strada resta ancora lunga.

La squadra guidata da mister Mancini ha lasciato la paludosa zona playout e domani, allo stadio D’Ippolito, affronterà il fanalino di coda Paternò in un match cruciale in chiave salvezza. Per i lametini si tratta di un’occasione importante per centrare il quarto successo consecutivo e dare ulteriore slancio alla classifica.

Parla Maimone

In vista della gara, nel corso della consueta conferenza stampa, si è espresso il centrocampista Giuseppe Maimone: «Queste partite sono sempre le più difficili, soprattutto perché veniamo da un momento positivo. Non dobbiamo sottovalutare l’avversario e dobbiamo preparare la sfida con umiltà e spirito di sacrificio. Il Paternò ha voglia di riscatto e cercherà di rientrare in corsa per i playout e per la salvezza. Dovremo stare molto attenti, perché sarà una battaglia».

E ancora: «Da quando sono arrivato ho visto tanto spirito di sacrificio e voglia di soffrire. Dobbiamo essere consapevoli che non sempre si possono creare tante occasioni, quindi bisogna tenere botta. Lo stiamo facendo bene e infatti stanno arrivando anche i risultati».

Il ruolo

Dal suo arrivo, il centrocampista classe 1993 ha contribuito in maniera significativa all’equilibrio tattico della squadra. Queste le parole dell’ex, tra le altre, di Lecce, Matera e Bisceglie: «In qualunque posizione mi schieri il mister cerco sempre di dare il massimo. Se poi arrivano le vittorie, ancora meglio. È chiaro che i risultati aiutano a crescere in fiducia e a credere di più nei nostri mezzi».