VIDEO | Gli amaranto si preparano all’insidiosa trasferta contro la Gelbison, mentre i ragazzi di Capodicasa cercano la luce in fondo al tunnel e il match del “Razza” contro i giallorossi potrebbe essere l’occasione giusta. Vigor a caccia di punti salvezza
Le calabresi di Serie D si preparano alla 21esima giornata tra conferme e tentativi di rilancio. Grande curiosità suscita il derby Vibonese-Sambiase: i rossoblù di mister Capodicasa devono reagire a un periodo turbolento, segnato fuori dal campo dalle dimissioni del patron Cammarata e in campo dalla situazione di classifica, con la squadra a soli tre punti dalla zona playout.
Situazione diversa per il Sambiase, a un solo punto dai playoff ma reduce dal pareggio casalingo contro il Ragusa. I ragazzi di Tony Lio vogliono continuare a sorprendere e consolidare la loro posizione in zona alta.
Impegno esterno abbordabile ma comunque insidioso per la Reggina di mister Alfio Torrisi, che, dopo otto vittorie consecutive, vola in Lucania per affrontare la Gelbison. I punti di distacco dalla vetta si riducono settimana dopo settimana: dopo la vittoria nel derby contro la Vibonese, gli amaranto si trovano a soli due punti dal trio di testa composto da Savoia, Igea Virtus e Athletic Club Palermo.
Chiude il quadro delle calabresi la Vigor Lamezia, che ospita al “D’Ippolito” il Gela in un match da non sbagliare, in attesa di recuperare la trasferta di Enna sospesa lo scorso weekend a causa della nebbia sul punteggio di 2-0 per i ragazzi di Mancini. La partita si giocherà il prossimo 4 febbraio.
Il programma del 21esimo turno
Castrum Favara-Nissa
Gelbison-Reggina
Vibonese-Sambiase
Vigor Lamezia-Gela
Messina-Acireale
Igea Virtus-Athletic Club Palermo
Ragusa-Paternò
Sancataldese-Milazzo
Savoia-Enna
La classifica
Savoia 38
Igea Virtus 38
Athletic Club Palermo 38
Reggina 36
Nissa 33
Sambiase 32
Milazzo 32
Gela (-1) 30
Gelbison 27
Vibonese 23
Enna 22
Sancataldese 20
Acireale 20
Vigor Lamezia 19
Ragusa 18
Castrum Favara 17
Messina (-14) 15
Paternò 11