Questa volta non c'è nebbia o sospensione che possano fermare la Vigor Lamezia e con i biancoverdi che ritrovano la vittoria dopo tre turni, in attesa di recuperare appunto la mezz'ora contro l'Enna dove la squadra di mister Mancini conduceva per 0-2. Domato dunque il Gela, in occasione del ventunesimo turno del campionato di Serie D (girone I) grazie alle reti di Catalano e Sanzone e lascia la paludosa zona play out.

Parla Sanzone

Tra i marcatori, come detto, c'è anche il difensore Mattia Sanzone che si è espresso così in conferenza stampa: «Abbiamo avuto delle difficoltà nei primi venti minuti, soprattutto nel cercare le uscite dal basso, poi però abbiamo trovato la quadratura giusta e siamo usciti da situazioni difficili, senza dimenticare che abbiamo sprecato anche diverse occasioni. Tolti i primi venti minuti, la gara l'abbiamo giocata per come l'avevamo preparata in settimana».

Difensore-goleador il ventinovenne: «Ho fatto tre gol in campionato e uno in Coppa, diciamo che è una stagione proficua sotto questo aspetto. Fa sempre piacere segnare, soprattutto se porta poi alla vittoria. Dobbiamo continuare su questa strada, anche se c'è ancora mezz'ora da recuperare a Enna». Prima di Enna, però, c'è la stracittadina: «Adesso c'è il derby ed è sicuramente una gara delicata, che vorrà una giusta preparazione in settimana e massimo impegno. E poi qui è molto sentito».