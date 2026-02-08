Sofia Goggia ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera di Milano Cortina. L'olimpionica azzurra ha chiuso al terzo posto scendendo in pista dopo l'interruzione per la caduta choc di Lindsey Vonn, prova olimpica condizionata anche da altri incidenti che hanno causato diversi stop. Oro all'americana Breezy Johnson, argento alla tedesca Emma Aicher.

Sesta Laura Pirovano, decima Federica Brignone, Nicol Delago undicesima.

"L'ultimo colore che mi mancava. Sono un po' dispiaciuta, ho sbagliato sullo Schuss delle Tofane, sono arrivata al Duca d'Aosta che sentivo che non andavo avanti. Anche l'attesa per la caduta della Vonn non ha aiutato". Sofia Goggia commenta così alle tv la sua prestazione nella discesa libera di Cortina. "Vediamo le cose più da un punto di vista generale, sono tre olimpiadi sempre a medaglia. È qualcosa di grande", aggiunge la sciatrice delle Fiamme Gialle che a Pyeongchang 2018 aveva vinto l'oro e a Pechino 2022 la medaglia d'argento.

Una medaglia d'argento è arrivata invece per la staffetta mista del biathlon. Il quartetto azzurro composto da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno chiuso al secondo posto nella 4X6 km alle spalle della Francia.

Bronzo per Lucia Dalmasso nel gigante parallelo femminile di snowboard. Nel derby tutto italiano per la medaglia, ha sconfitto Elisa Caffon.

Il gigante parallelo femminile di snowboard è stato vinto dalla ceca Zuzana Maderova, che ha conquistato l'oro battendo l'austriaca Helge Payer, medaglia d'argento.