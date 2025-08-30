VIDEO | L’allenatore giallorosso è intervenuto nella conferenza stampa post partita: «Ho visto un passo in avanti, una squadra che ha giocato con più coraggio e con lo spirito giusto»

Secondo punto stagionale per il Catanzaro, che allo stadio “Picco” strappa uno 0-0 contro lo Spezia nella seconda giornata di Serie B. Una gara combattuta, dove i giallorossi hanno mostrato segnali di crescita dopo il debutto con il Südtirol, ma senza riuscire a incidere in fase offensiva.

La soddisfazione a metà di Aquilani

In conferenza stampa il tecnico Alberto Aquilani ha sottolineato gli aspetti positivi della prestazione:

«Ho visto un passo in avanti, una squadra che ha giocato con più coraggio e con lo spirito giusto. Era una partita complicata per la struttura fisica dello Spezia, ma i ragazzi hanno dato risposte importanti. Non abbiamo preso gol ed è un punto che ci teniamo stretto».

Al tempo stesso, però, l’allenatore non nasconde un pizzico di rammarico: «Con un po’ più di qualità e di forza potevamo anche provare a vincerla. Ma ho visto una squadra matura nonostante la giovane età».

Giovani in attesa

Nonostante le buone prove in allenamento, Petriccione e Liberali non hanno trovato spazio. Aquilani ha spiegato le sue scelte: «Petriccione è un giocatore importante, ma giochiamo con due centrocampisti e uno deve restare fuori. Pensavo di inserirlo, poi la partita ha detto altro. Liberali è un ragazzo di talento, avevo valutato di schierarlo dall’inizio, ma contro una squadra molto fisica ho preferito più centimetri. Devono stare tranquilli, avranno le loro occasioni».

Mercato e nuovi innesti

Gli ultimi arrivi in casa Catanzaro, Federico Di Francesco e Mattia Pandolfi, hanno già convinto il tecnico: «Sono due giocatori che alzano il livello e la competitività del gruppo. Possono portarci forza, assist e gol. Forse manca ancora qualcosina, il direttore sta lavorando, ma sono contento della squadra che ho a disposizione. E sono felice che il mercato stia finendo».

Su Iemello

I riflettori si sono accesi anche sul capitano Pietro Iemello: «È un ragazzo con forte personalità, vuole sempre alzare l’asticella e ha il suo modo di spronare i compagni. A volte sbaglia nei modi, ma per noi è un punto di riferimento. I più giovani devono capire che va bene così, basta non esagerare».

Prossimi impegni

Il Catanzaro tornerà ad allenarsi martedì per preparare la terza giornata di campionato, con l’obiettivo di dare continuità ai segnali positivi visti a La Spezia.

